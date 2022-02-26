Не только Путина. Кого еще из российских чиновников США "наградят" санкциями

В Администрации Байдена ввели новые ограничения против топ-чиновников РФ, причастных к агрессии против Украины

США готовит санкции не только Путину. Фото из соцсетей / Фото: Коллаж: Сегодня

В новый санкционный список США из-за войны против Украины попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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В заявлении Министерства финансов США заявили, что под американские санкции попадают два члена Совета национальной безопасности РФ: министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Казначейство ранее назначило санкции против одиннадцати членов Совбеза России и продолжит налагать их и против других российских чиновников, кроме президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова", – говорится в заявлении.

Санкции против РФ и Путина

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе был компромисс по санкциями против Путина, но до сих пор остаются разногласия насчет запрета виз для россиян.

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Кроме того единого мнения нет и по поводу запрета России на SWIFT. Некоторые европейские страны против, но в МИД Украины сообщили, что им удалось уговорить поддержать этот шаг в том числе и Италию.

Также США заверили официальный Киев в том, что страны "Большой семерки" готовы ввести сокрушительные санкции против режима в Российской Федерации.