Не лише Путіна. Кого ще з російських чиновників США "нагородять" санкціями

В Адміністрації Байдена ввели нові обмеження проти топ-чиновників РФ, які причетні до агресії проти України

США готують санкції не лише Путіну. Фото із соцмереж / Фото: Колаж: Сьогодні

У новий список санкцій США через війну проти України потрапили міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Про це повідомляється на сайті Білий будинок.

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У заяві Міністерства фінансів США заявили, що під американські санкції потрапляють два члени Ради національної безпеки РФ: міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов.

"Казначейство раніше призначило санкції проти одинадцяти членів Ради безпеки Росії і продовжить накладати їх і проти інших російських чиновників, крім президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова", – йдеться у заяві.

Санкції проти РФ та Путіна

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі був компроміс щодо санкцій проти Путіна, але досі залишаються розбіжності щодо заборони віз для росіян.

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Крім того, єдиної думки немає і щодо заборони Росії на SWIFT. Деякі європейські країни проти, але в МЗС України повідомили, що їм вдалося умовити підтримати цей крок навіть Італію.

Також США запевнили офіційний Київ у тому, що країни "Великої сімки" готові ввести нищівні санкції проти режиму Російської Федерації.