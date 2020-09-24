Неонациста Тесака перед смертью пытали: отец сделал заявление

История со смертью неонациста Максима Марцинкевича, лидера российского националистического движения "Реструкт", более известного по прозвищу Тесак, продолжает обрастать все новыми подробностями, которые указывают на насильственный характер его гибели в СИЗО.
Отец Тесака – Сергей Марцинкевич – заявил о пытках и убийстве сына. По его словам, на теле Максима он заметил укол и следы насилия, а также призвал не верить в версию с самоубийством.
"Я осмотрел труп, это было реальное убийство. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах", – рассказал Марцинкевич-старший.
Напомним, адвокат Алексей Михальчик, который представляет интересы отца Марцинкевича, со ссылкой на данные независимой экспертизы также заявил, что Тесак не мог сам себе нанести раны, обнаруженные на его теле. Т.е., неонацисту в СИЗО могли "помочь" умереть.
Также сообщалось, что в сети были опубликованы две предсмертные записки Тесака, которого 16 сентября нашли повешенным в камере СИЗО в Челябинске. В одной из них он пишет, что вскрыл себе сонную артерию. Однако, что именно стало причиной смерти неонациста – удушение или потеря крови – пока неясно.
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