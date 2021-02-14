Новые угрозы от Путина: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что"

Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

Реклама

Об этом заявил российский президент во время общения с представителями СМИ, цитирует "РБК".

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – заявил глава Кремля.

Читайте также: Путин не вернет Донбасс: журналистка дала печальный прогноз по переговорам с Россией

Также, как признался Путин, у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

В тренде Путин снова намекнул россиянам на отключение интернета

Реклама

"На наших с вами плечах – я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", – обратился Путин к участникам встречи.

Как сообщали ранее, вопреки однозначным сигналам из Украины, в Кремле по необъяснимым причинам продолжают считать нашу страну частью "русского мира".

Впрочем, действия Кремля противоречат его заявлениям. Например, ранее президент страны-оккупанта Владимир Путин очередной раз цинично обвинил украинскую власть в нежелании заканчивать развязанную Россией войну на Донбассе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама