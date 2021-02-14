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Новые угрозы от Путина: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что"

14 февраля, 11:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

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Об этом заявил российский президент во время общения с представителями СМИ, цитирует "РБК".

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – заявил глава Кремля.

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Также, как признался Путин, у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе".

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"На наших с вами плечах – я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", – обратился Путин к участникам встречи.

Как сообщали ранее, вопреки однозначным сигналам из Украины, в Кремле по необъяснимым причинам продолжают считать нашу страну частью "русского мира".

Впрочем, действия Кремля противоречат его заявлениям. Например, ранее президент страны-оккупанта Владимир Путин очередной раз цинично обвинил украинскую власть в нежелании заканчивать развязанную Россией войну на Донбассе.

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Россия дети Донбасс Владимир Путин
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