Пионтковский: генерал ФСБ в пыточной сдал Суркова

Бывший советник Путина Владислав Сурков был отправлен под домашний арест

Пионтковский рассказал о Суркове и Беседе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что руководитель отдела внешней разведки ФСБ РФ Сергей Беседа сдал экс-советника Владимира Путина Владислава Суркова во время разговора со следователем в тюрьме Лефортово. В результате Сурков был отправлен под домашний арест по делу о расстрате средств, которые были выделены "на политическую работу РФ в Украине".

Об этом Пионтковский сказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Это естественно, когда военное поражение. Оно всегда обостряет отношение между фюрером с одной стороны и Генштабом и спецслужбами с другой. По очень простой причине – нужно ответить на вечный вопрос: кто виноват? Фюрер со своими идиотскими планами или генералы, которые не смогли выполнить его блистательных начертаний, или спецслужбы, давшие неправильную информацию?" – сказал Пионтковский.

По его словам, первыми пали спецслужбы.

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"Сурков явно пошел по делу Беседы. Месяц он просидел под домашним арестом, а потом его отправили в знаменитую пыточную в Лефортово. И там, видимо, выбивать из него особо не пришлось. Беседа с удовольствием беседует со следователем. И первого он выдал Суркова. Впрочем, выдавать никого не нужно было. Все прекрасно знают, что начальство кроме того, что занимается своими имперскими упражнениями, параллельно совершенно безудержно ворует, и то, что Беседа и Сурков воровали десятки миллионов долларов", – добавил Пионтковский.

Если бы вся "операция" пошла по плану, то "герой России" Беседа получил бы еще одного "героя", так же и Сурков.

"Их арестовали не за воровство, а за провал операции", – сказал Пионтковский.

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На каждого чиновника или крупного деятеля в России должен быть финансовый компромат, чтобы в тот момент, когда он стал политически неугодным, ему было что предъявить.

Что известно об аресте Суркова

Экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев 11 апреля заявил, что арестован экс-помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на свои источники.

"Вы будете смеяться, но российские z-источники сообщили нам об аресте Владислава Суркова. Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года", – сказал он.

По его словам, Сурков до сих пор знает реальную ситуацию в "ДНР" и "ЛНР", имеет там "обширные связи", а также "близок к российским "ветеранам Донбасса".

"Сурков всегда был довольно близок с Кадыровым и очевидно, что много чего академик не сам придумывает, а следует заветам ВладиславЮрича... Ждем подтверждения или опровержения информации об аресте Суркова", – отметил Пономарев.

Напомним, Владислав Сурков, который считался "куратором" донбасских боевиков в Кремле, был уволен со своей должности еще 18 февраля 2020 года.

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