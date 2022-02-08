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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Победителей не будет! Путин снова начал угрожать Западу

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 07:44
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Президент России отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим
Владимир Путин заявил, что Россия является одной из ведущих ядерных держав.
Владимир Путин заявил, что Россия является одной из ведущих ядерных держав. / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем страны Европы будут "автоматически вовлечены в военный конфликт с Россией".

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Ядерная держава"

"Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы это понимаем, но мы также понимаем и то, что Россия является одной из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам современности даже многих опережает", – сказал он.

По словам президента России, "победителей не будет".

"И вы (французы – прим. ред.) окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", – отметил Путин.

Встреча в России

В Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность. Как отмечается, встреча президентов длилась более 5 часов – это были первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.

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СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Министерство обороны США не владеет разведывательными данными насчет точной даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Кремль не прекращает перебрасывать войска к украинской границе.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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