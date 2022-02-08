Победителей не будет! Путин снова начал угрожать Западу

Президент России отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим

Владимир Путин заявил, что Россия является одной из ведущих ядерных держав. / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем страны Европы будут "автоматически вовлечены в военный конфликт с Россией".

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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"Ядерная держава"

"Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы это понимаем, но мы также понимаем и то, что Россия является одной из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам современности даже многих опережает", – сказал он.

По словам президента России, "победителей не будет".

"И вы (французы – прим. ред.) окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", – отметил Путин.

Встреча в России

В Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность. Как отмечается, встреча президентов длилась более 5 часов – это были первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.

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СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Министерство обороны США не владеет разведывательными данными насчет точной даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Кремль не прекращает перебрасывать войска к украинской границе.

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