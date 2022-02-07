Не выполняет обязательства: Блинкен отругал Россию

Минские соглашения помогут разрешить конфликт на Донбассе, только если Россия начнет выполнять свои обязательства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
"США и Украина едины в том, что Минск – это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, созданный вторжением России в 2014 году. Это самый лучший путь восстановить украинский суверенитет. Украина в последние годы постоянно продвигается в имплементации Минских соглашений. Если вы посмотрите на прописанные условия, то честно будет сказать, что Украину их выполнила чуть ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств", — сказал Блинкен.
Он отметил, что в Минских соглашениях, в частности, речь идет об особом статусе Донбасса, и при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед.
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По словам госссекретаря США, Украина продвигается в выполнении обязательств, в то время как Россия пренебрегает этим. Если же Украина также начнет двигаться вперед, Украина сможет предоставить Донбассу особый статус, как указано в Минских соглашениях.
США обещают защиту Украине
Также госсекретарь США рассказал о работе США и союзников над тем, чтобы увеличить поддержку Украины. По его словам, за последние месяцы количество звонков и встреч по этому вопросу достигло двух сотен.
"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также с партнерами, чтобы значительно усилить помощь Украине и помочь ей подготовиться для собственной защиты", — сказал Блинкен.
Угроза вторжения России
- К концу 2021 года Российская Федерация сосредоточила войска на границах Украины. Общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от наших границ и с временно оккупированных территорий.
- Кроме того, Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.