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СЬОГОДНІ Світові новини США

Не виконує зобов'язання: Блінкен насварив Росію

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 лютого, 22:13
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Держсекретар США висловився про виконання Мінських угод
/ Фото: Reuters

Мінські угоди допоможуть вирішити конфлікт на Донбасі, лише якщо Росія почне виконувати свої зобов'язання. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

"США та Україна єдині в тому, що Мінськ – це шлях уперед, щоб вирішити конфлікт на Донбасі, створений вторгненням Росії у 2014 році. Це найкращий шлях відновити український суверенітет. Україна останніми роками постійно просувається в імплементації Мінських угод. Якщо ви подивитесь на прописані умови, то чесно буде сказати, що Україна їх виконала чи не всі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов'язань", – сказав Блінкен.

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Він зазначив, що у Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед.

За словами держсекретаря США, Україна просувається у виконанні зобов'язань, тоді як Росія нехтує цим. Якщо ж Україна також почне рухатися вперед, Україна зможе надати Донбасу особливий статус, як зазначено у Мінських угодах.

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США обіцяють захист України

Також держсекретар США розповів про роботу США та союзників над тим, щоб збільшити підтримку України. За його словами, за останні місяці кількість дзвінків та зустрічей з цього питання досягла двох сотень.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, а також із партнерами, щоб значно посилити допомогу Україні та допомогти їй підготуватися для власного захисту", – сказав Блінкен.

Загроза вторгнення Росії

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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