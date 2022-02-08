Переможців не буде! Путін знову почав загрожувати Заходу

Президент Росії зазначив, що потенціал НАТО і Росії не можна порівняти

Володимир Путін заявив, що Росія є однією з провідних ядерних держав. / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі вступу України до НАТО та повернення Криму військовим шляхом країни Європи будуть "автоматично залучені до воєнного конфлікту з Росією".

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін на прес-конференції після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Ядерна держава"

"Звичайно, потенціал об'єднаної організації НАТО і Росії не можна порівняти. Ми це розуміємо, але ми також розуміємо і те, що Росія є однією з провідних ядерних держав. А за деякими компонентами сучасної зброї навіть багатьох випереджає", – сказав він.

За словами президента Росії, "переможців не буде".

"І ви (французи – прим. ред.) опинитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі", – зазначив Путін.

Зустріч у Росії

У Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, на яких обговорили ситуацію в Україні та європейську безпеку. Зустріч президентів тривала понад 5 годин – це були перші особисті переговори лідерів двох країн за два роки.

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ЗМІ звернули увагу, що на переговорах лідери двох країн трималися один від одного на максимальній відстані – сиділи на різних кінцях дуже довгого столу.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що Міністерство оборони США не володіє розвідувальними даними щодо точної дати можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте Кремль не припиняє перекидати війська до українського кордону.

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