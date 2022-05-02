После угроз ядерным оружием пропагандист РФ Киселев отправился в Дубай (фото)

Один из пропагандистов Кремля, телеведущий Дмитрий Киселев, отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Киселев отправился в отпуск вместе со своей женой. Российский пропагандист на протяжении многих лет разжигал ненависть к Украине.
Фото Киселева на отдыхе показали в российском telegram-канале "Московская прачечная".
"Телеведущий Дмитрий Киселев с экрана телевизора буквально вчера предложил развязать ядерную войну, ударив по Британии.Ну а пережидать апокалипсис он, видимо, собирается в Дубае, куда сегодня и прилетел", – пишет telegram-канал.
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Призывы к совершению преступлений против человечества не мешают ему путешествовать, а санкции не уменьшили его платежеспособность.
На фото видно, что Киселев отдыхает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr.
Что было накануне
Перед тем, как улететь в Дубай, Киселев в эфире на канале "Россия 1" показал, как можно уничтожить Великобританию с помощью одной российской ракеты "Сармат" в ее новой модификации.
Киселев также рассказал о другом варианте того, как можно "погрузить Британию в морскую пучину". По его словам, для этого РФ может задействовать подводный робот-беспилотник "Посейдон" – ядерную торпеду.
"Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную для чего бы то ни было", – заявил Киселев.
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