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Після погроз ядерною зброєю пропагандист РФ Кисельов вирушив у Дубай (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 21:10
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Кисельов відпочиває у п'ятизірковому готелі Jumeirah Al Qasr – санкції не зменшили його платоспроможність
Кисельов із супутницею гуляє в ОАЕ
Кисельов із супутницею гуляє в ОАЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із пропагандистів Кремля, телеведучий Дмитро Кисельов, відпочиває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Кисельов вирушив у відпустку разом зі своєю дружиною. Російський пропагандист багато років розпалював ненависть до України.

Фото Кисельова на відпочинку показали у російському telegram-каналі "Московська пральня".

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"Телеведучий Дмитро Кисельов з екрану телевізора буквально вчора запропонував розв'язати ядерну війну, вдаривши по Британії. Ну а перечекати апокаліпсис він, мабуть, збирається у Дубаї, куди сьогодні й прилетів", – пише telegram-канал.

Заклики до скоєння злочинів проти людства не заважають подорожувати, а санкції не зменшили його платоспроможність.

На фото видно, що Кисельов відпочиває у п'ятизірковому готелі Jumeirah Al Qasr.

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Що було напередодні

Перед тим, як відлетіти в Дубай, Кисельов в ефірі на каналі "Росія 1" показав, як можна знищити Велику Британію за допомогою однієї російської ракети "Сармат" у її новій модифікації.

Кисельов також розповів про інший варіант того, як можна "занурити Британію в морську безодню". За його словами, для цього РФ може задіяти підводний робот-безпілотник "Посейдон" – ядерну торпеду.

"Пройшовши над Британськими островами, він перетворить те, що від них, можливо, залишиться, на радіоактивну пустелю, надовго непридатну для чого б там не було", – заявив Кисельов.

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