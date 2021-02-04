"Правда на нашей стороне". Навальный записал первое обращение после суда

Пока российский оппозиционер Алексей Навальный, которому на этой неделе заменили условный срок на реальный, продолжает находиться в СИЗО на его страницах в соцсетях и в блоге появилось первое обращение после суда.

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"Я, конечно, много раз слышал эту фразу: "Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри". И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: "Ну как, работает?". Поверьте, работает", – пишет политик.

Навальный уверяет, что благодаря уверенности в своей правоте, поддержке своих сторонников и семьи он чувствует себя свободным человеком даже вопреки аресту.

Судебный процесс, в котором он оказался замешан, оппозиционер назвал "демонстративным беззаконием" и местью президента РФ Владимира Путина – за то, что он выжил после отравления боевым ядом "Новичок", что вернулся после лечения в Германии и опубликовал расследования о президентском "дворце" под Геленжиком.

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"В еще большей степени это послание Путина и его друзей всей стране: "Видали, как мы можем, а? Наплюем на законы и свернем в бараний рог любого, кто осмелится идти против нас. Мы и есть закон", – считает Алексей Навальный.

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Он также призвал своих сторонников не дать себя запугать и "обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны", поскольку режим Путина, который он назвал "кучкой воров-оккупантов", может "удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх".

"Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными", – резюмировал Навальный.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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