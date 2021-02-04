"Правда на нашому боці". Навальний записав перше звернення після суду

Поки російський опозиціонер Олексій Навальний, якому цього тижня замінили умовний строк на реальний, продовжує перебувати в СІЗО, на його сторінках в соцмережах і в блозі з'явилося перше звернення після суду.

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"Я, звичайно, багато разів чув цю фразу: "Неможливо позбавити волі того, хто вільний всередині". І от зараз сам себе чесно питаю: "Ну як, працює?". Повірте, працює", – пише політик.

Навальний запевняє, що завдяки впевненості в своїй правоті, підтримці своїх прихильників і сім'ї він відчуває себе вільною людиною навіть всупереч арешту.

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Судовий процес, в якому він опинився замішаний, опозиціонер назвав "демонстративним беззаконням" і помстою президента РФ Володимира Путіна – за те, що він вижив після отруєння бойовою отрутою "Новачок", що повернувся після лікування в Німеччині і опублікував розслідування про президентський "палац" під Геленджиком.

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"Ще більшою мірою це послання Путіна і його друзів всій країні: "Бачили, як ми можемо, га? Наплюємо на закони і звернемо в баранячий ріг будь-кого, хто наважиться йти проти нас. Ми і є закон", – вважає Олексій Навальний.

Він також закликав своїх прихильників не дати себе залякати і "обдурити себе за допомогою ілюзії сили і крутизни", оскільки режим Путіна, який він назвав "купкою злодіїв-окупантів", може "утримувати владу, використовуючи її для особистого збагачення, лише спираючись на наш страх".

"Правда на нашому боці. Залишайтеся вільними", – резюмував Навальний.

Нагадаємо, що 2 лютого Симоновський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колонії загального режиму. В Громадській спостережній комісії стверджують, що його збираються відправити до однієї з колоній Центрального федерального округу РФ.

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