Превзошла даже Иран! Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Россия установила очередной рекорд, став страной с наибольшим числом санкций – за 10 дней оккупанты получили больше ограничений, чем Иран на 10 лет

Путин разозлился из-за санкций против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия стала страной, в отношении которой ввели больше всего санкций в мире. Страна-агрессор опередила даже Иран и Северную Корею. При этом Иран получил эти санкции за 10 лет, а РФ – за 10 дней. Такой ответ россияне получили на войну против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

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Общее количество санкций против Москвы составило 5356. Только с конца февраля на РФ наложили 2778 ограничительных мер.

"ТОП-5" подсанкционных стран:

Россия – 5356; Иран – 3616; Сирия – 2608; КНДР – 2077; Венесуэла – 651.

"Страшные экономические санкции, направленные против Ирана, были приняты в течение 10 лет. Те же санкции, которые были приняты против России, были реализованы в течение 10 дней", – рассказал директор ресурса Castellum.ai, подсчитавшего все санкции, Спенсер Вуксич.

Санкции против РФ