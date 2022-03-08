Перевершила навіть Іран! Росія стала найбільш підсанкціонною країною у світі

Росія стала країною, щодо якої запровадили найбільше санкцій у світі. Країна-агресор випередила навіть Іран та Північну Корею. При цьому Іран отримав ці санкції за 10 років, а РФ – за 10 днів. Таку відповідь росіяни отримали на війну проти України.
Про це пише Bloomberg.
Загальна кількість санкцій проти Москви становить 5356. Лише з кінця лютого на РФ наклали 2778 обмежувальних заходів.
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"ТОП-5" підсанкційних країн:
- Росія – 5356;
- Іран – 3616;
- Сирія – 2608;
- КНДР – 2077;
- Венесуела – 651.
"Страшні економічні санкції, спрямовані проти Ірану, були ухвалені протягом 10 років. Ті самі санкції, які були ухвалені проти Росії, були реалізовані протягом 10 днів", – розповів директор ресурсу Castellum.ai, який підрахував всі санкції, Спенсер Вуксіч.
Санкції проти РФ
- Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- Південна Корея запровадила санкції проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмежень припинення транзакцій із Центральним банком Росії.
- Тим часом США розглядають можливість послаблення санкцій проти Венесуели, щоб вона могла почати видобувати більше нафти і продавати її на міжнародному ринку. Це буде черговий крок зниження залежності від нафти з РФ.
- Раніше Німеччина відмовилася від російського палива, а зараз цей варіант розглядає Данія. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, так її країна хоче показати неприпустимість війни у Європі.