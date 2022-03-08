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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Перевершила навіть Іран! Росія стала найбільш підсанкціонною країною у світі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 03:18
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Росія встановила черговий рекорд, ставши країною з найбільшою кількістю санкцій – за 10 днів окупанти отримали більше обмежень, ніж Іран на 10 років
Путін розсердився через санкції проти РФ
Путін розсердився через санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія стала країною, щодо якої запровадили найбільше санкцій у світі. Країна-агресор випередила навіть Іран та Північну Корею. При цьому Іран отримав ці санкції за 10 років, а РФ – за 10 днів. Таку відповідь росіяни отримали на війну проти України.

Про це пише Bloomberg.

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Загальна кількість санкцій проти Москви становить 5356. Лише з кінця лютого на РФ наклали 2778 обмежувальних заходів.

"ТОП-5" підсанкційних країн:

  1. Росія – 5356;
  2. Іран – 3616;
  3. Сирія – 2608;
  4. КНДР – 2077;
  5. Венесуела – 651.

"Страшні економічні санкції, спрямовані проти Ірану, були ухвалені протягом 10 років. Ті самі санкції, які були ухвалені проти Росії, були реалізовані протягом 10 днів", – розповів директор ресурсу Castellum.ai, який підрахував всі санкції, Спенсер Вуксіч.

Санкції проти РФ

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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