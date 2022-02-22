Признали "ЛДНР", но в каких границах? У Путина зашли в тупик

В Москве так спешили официально ввести свои войска на неподконтрольные Киеву украинские территории, что даже не разобрались, в каких границах они признают террористические образования "ЛДНР".
Например, ответ на это не знает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Медуза".
И где та граница...
Издание пишет, что во время брифинга с журналистами Песков не смог ответить на вопрос о границах "ЛДНР", хотя ему этот вопрос задали пять раз.
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CNN: Касаемо признания суверенитета ДНР и ЛНР. Подскажите, речь идет об их признании в текущих, фактических границах или в границах Луганской и Донецкой областей?
Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.
CNN: Провозглашали на какой момент?
Песков: Ну, когда эти две республики были провозглашены.
Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?
Песков: Нет, мне нечего добавить.
"Эхо Москвы": Эти границы включают, например, Мариуполь?
Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.
"Эхо Москвы": Существуют или были провозглашены?
Песков: Ну и были провозглашены и существуют.
"Эхо Москвы": То есть в нынешних?
Песков: Добавить мне нечего к этому.
BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?
Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.
BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областях?
Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.
Ситуация
- Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Так считает глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
- Согласно так называемой "конституции" сепаратистских республик, их рубежами являются административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, признание Россией суверенитета ОРДЛО могло означать, что РФ потребует от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей или же попробовать отобрать их.
- В 2019 году обе "республики" приняли еще и отдельный законы о границах. Там сказано, что границы с Украиной соответствуют границам бывших областей в ее составе. Пока они устанавливаются "республиками" в одностороннем порядке, но в будущем должны конечно же быть закреплены договором с Киевом.
- Поэтому глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая 21 февраля на созванном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Совета безопасности России, предложил не скромничать: "Признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".