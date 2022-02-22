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Признали "ЛДНР", но в каких границах? У Путина зашли в тупик

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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22 февраля, 17:04
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Песков не знает, в каких территориях Путин признал квазиреспублики
Песков не знает, где заканчивается "ЛДНР" / Коллаж "Сегодня"
Песков не знает, где заканчивается "ЛДНР" / Коллаж "Сегодня"

В Москве так спешили официально ввести свои войска на неподконтрольные Киеву украинские территории, что даже не разобрались, в каких границах они признают террористические образования "ЛДНР".

Например, ответ на это не знает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Медуза".

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И где та граница...

Издание пишет, что во время брифинга с журналистами Песков не смог ответить на вопрос о границах "ЛДНР", хотя ему этот вопрос задали пять раз.

CNN: Касаемо признания суверенитета ДНР и ЛНР. Подскажите, речь идет об их признании в текущих, фактических границах или в границах Луганской и Донецкой областей?

Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

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CNN: Провозглашали на какой момент?

Песков: Ну, когда эти две республики были провозглашены.

Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

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Песков: Нет, мне нечего добавить.

"Эхо Москвы": Эти границы включают, например, Мариуполь?

Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

"Эхо Москвы": Существуют или были провозглашены?

Песков: Ну и были провозглашены и существуют.

"Эхо Москвы": То есть в нынешних?

Песков: Добавить мне нечего к этому.

BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.

BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областях?

Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

Ситуация

  • Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Так считает глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
  • Согласно так называемой "конституции" сепаратистских республик, их рубежами являются административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, признание Россией суверенитета ОРДЛО могло означать, что РФ потребует от Украины покинуть территории Луганской и Донецкой областей или же попробовать отобрать их.
  • В 2019 году обе "республики" приняли еще и отдельный законы о границах. Там сказано, что границы с Украиной соответствуют границам бывших областей в ее составе. Пока они устанавливаются "республиками" в одностороннем порядке, но в будущем должны конечно же быть закреплены договором с Киевом.
  • Поэтому глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая 21 февраля на созванном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Совета безопасности России, предложил не скромничать: "Признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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