Признали "ЛДНР", но в каких границах? У Путина зашли в тупик

Песков не знает, в каких территориях Путин признал квазиреспублики

Песков не знает, где заканчивается "ЛДНР" / Коллаж "Сегодня"

В Москве так спешили официально ввести свои войска на неподконтрольные Киеву украинские территории, что даже не разобрались, в каких границах они признают террористические образования "ЛДНР".

Например, ответ на это не знает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Медуза".

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И где та граница...

Издание пишет, что во время брифинга с журналистами Песков не смог ответить на вопрос о границах "ЛДНР", хотя ему этот вопрос задали пять раз.

CNN: Касаемо признания суверенитета ДНР и ЛНР. Подскажите, речь идет об их признании в текущих, фактических границах или в границах Луганской и Донецкой областей?

Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

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CNN: Провозглашали на какой момент?

Песков: Ну, когда эти две республики были провозглашены.

Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

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Песков: Нет, мне нечего добавить.

"Эхо Москвы": Эти границы включают, например, Мариуполь?

Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

"Эхо Москвы": Существуют или были провозглашены?

Песков: Ну и были провозглашены и существуют.

"Эхо Москвы": То есть в нынешних?

Песков: Добавить мне нечего к этому.

BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.

BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областях?

Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

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