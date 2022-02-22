Визнали "ЛДНР", але у яких кордонах? У Путіна зайшли в глухий кут

Пєсков не знає, на яких територіях Путін визнав квазіреспубліки

Пєсков не знає, де закінчується "ЛДНР" / Колаж "Сьогодні"

У Москві так поспішали офіційно запровадити свої війська на непідконтрольні Києву українські території, що навіть не розібралися, в яких межах вони визнають терористичні утворення "ЛДНР".

Наприклад, відповіді на це не знає прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає портал "Медуза".

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І де той кордон...

Видання пише, що під час брифінгу з журналістами Пєсков не зміг відповісти на питання про кордони "ЛДНР", хоча йому це питання поставили п'ять разів.

CNN: Щодо визнання суверенітету "ДНР" та "ЛНР", підкажіть, йдеться про їхнє визнання у поточних, фактичних межах чи в межах Луганської та Донецької областей?

Пєсков: У тих межах, в яких вони себе проголошували.

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CNN: Проголошували на якийсь момент?

Пєсков: Ну, коли ці дві республіки були проголошені.

Bloomberg: Чи можна уточнити з приводу цього питання?

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Пєсков: Ні, мені нічого додати.

"Ехо Москви": Ці кордони включають, наприклад, Маріуполь?

Пєсков: Мені нічого до цього додати. У тих межах, у яких вони існують та були проголошені.

"Ехо Москви": Існують чи були проголошені?

Пєсков: Ну і були проголошені та існують.

"Ехо Москви": Тобто у нинішніх?

Пєсков: Додати мені нічого до цього.

BBC News: Можна уточнити, я просто не зовсім зрозумів, чи визнання народних республік буде в межах, які зараз існують, чи які вони самі оголосили?

Пєсков: У тих межах, в яких ці республіки були проголошені.

BBC News: У 2014 році? Тобто Донецькій та Луганській областях?

Пєсков: Я в даному випадку сказав все, що я міг сказати на цю тему.

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