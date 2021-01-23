Протесты в Москве: к задержанной жене Навального не пускают адвоката

К жене российского оппозиционера Алексея Навального Юлии, которую задержали 23 января на акциях протеста в Москве в поддержку ее супруга, не пускают адвокатов.

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Об этом сообщила адвокат Юлии Навальной Вероника Полякова, передает "Новая газета" в Telegram.

По ее словам, в ОВД "Сокол", где находится Навальная, объявили план "Крепость".

К слову, при объявлении плана "Крепость", вход и выход в здание полностью перекрывают, а личный состав держит оборону.

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Напомним, в Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

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Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

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