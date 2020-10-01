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Путин Навальному "спас жизнь": в Москве выступили с неожиданным заявлением

1 октября, 12:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Володин утверждает, что покушение на оппозиционера "инсценировали" западные страны

Заявление российского оппозиционера Алексея Навального, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин, вызвало сильное возмущение в правящих кругах РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального "бесстыдником и подолецом", которому "Путин спас жизнь".

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Об этом сообщает Meduza.

По словам Володина, Навального "искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента".

Председатель Госдумы РФ утверждает, что отравление оппозиционера якобы было "инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Беларуси".

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Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который следовал из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске.

Позже стало известно, что Навальный впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что российский оппозиционер был отравлен "Новичком".

7 сентября врачи сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

Напомним, недавно Алексей Навальный иронично прокомментировал мнение Владимира Путина о том, что яд он мог выпить сам.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление Владимир Путин Алексей Навальный Вячеслав Володин
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