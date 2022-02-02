Путин нажаловался Джонсону на Украину и НАТО

Премьер-министр Великобритании поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер снова обвинил Украину в якобы "саботаже" Минских соглашений.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин также раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".
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Кроме того, стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России.
"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", – говорится в сообщении.
Россия против НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.
- Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.