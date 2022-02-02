Путін поскаржився Джонсону на Україну та НАТО

Російський лідер намагається продавити ідею невступу нашої країни до Альянсу

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним. Російський лідер знову звинуватив Україну в нібито "саботажі" Мінських угод.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

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Путін також розкритикував політику відкритих дверей НАТО та заявив про неготовність Альянсу "адекватно реагувати на російські стурбованості".

Крім того, сторони обмінялися думками у контексті ситуації на Донбасі та забезпечення так званих "гарантій безпеки" для Росії.

"Президент Росії виклав принципові підходи з цих питань. Зокрема, звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

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Росія проти НАТО