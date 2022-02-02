Путін поскаржився Джонсону на Україну та НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним. Російський лідер знову звинуватив Україну в нібито "саботажі" Мінських угод.
Про це повідомляється на сайті Кремля.
Путін також розкритикував політику відкритих дверей НАТО та заявив про неготовність Альянсу "адекватно реагувати на російські стурбованості".
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Крім того, сторони обмінялися думками у контексті ситуації на Донбасі та забезпечення так званих "гарантій безпеки" для Росії.
"Президент Росії виклав принципові підходи з цих питань. Зокрема, звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.
Росія проти НАТО
- 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
- Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.