Россия пообещала отвести силовиков от границы с Беларусью

Песков рассказал об одной из договоренностей Путина с Лукашенко

Резерв силовых структур Российской Федерации, созданный около границы с Беларусью, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на договоренность между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

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"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - цитирует Пескова "Интерфакс".

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, который "не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля".

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", – сказал тогда Путин.

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Напомним также, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская "хочет верить", что военное вмешательство России, как в Украине, в Беларуси невозможно.

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14 сентября в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, где обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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