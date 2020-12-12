На МКС опять сломалась российская система получения кислорода

"Роскосмос" отвергает точку зрения, что разгерметизация связана с возрастом станции

Фото: nsn.fm

В российской системе получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции (МКС) вновь авария из-за проблем с давлением.

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Об этом информирует агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение экипажа станции во время переговоров с Землей.

"Электрон-ВМ" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", — сказал космонавт Сергей Рыжиков.

По его словам, сбой произошел около 11:50.

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За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя как минимум пять раз. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.

Система "Электрон-ВМ" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.

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С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, вернувшийся со станции в октябре космонавт Иван Вагнер.

Со своей стороны исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

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Напомним, российские космонавты опять попробуют заделать дыру в МКС скотчем.

У российских членов экипажа Международной космической станции началась череда неудач – вслед за поломкой туалета и обнаружением утечки воздуха в секции "Звезда" вышла из строя кислородная система.

Больше о работе космонавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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