На МКС опять сломалась российская система получения кислорода

В российской системе получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции (МКС) вновь авария из-за проблем с давлением.
Об этом информирует агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение экипажа станции во время переговоров с Землей.
"Электрон-ВМ" отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода", — сказал космонавт Сергей Рыжиков.
По его словам, сбой произошел около 11:50.
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За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя как минимум пять раз. В "Роскосмосе" заявили, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа.
Система "Электрон-ВМ" располагается на российском сегменте МКС в модуле "Звезда". Во время ремонта системы работает дублирующая система в американском сегменте станции.
С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, вернувшийся со станции в октябре космонавт Иван Вагнер.
Со своей стороны исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.
"Лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" начнется после 2025 года, прогнозирует замглавы ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
Напомним, российские космонавты опять попробуют заделать дыру в МКС скотчем.
У российских членов экипажа Международной космической станции началась череда неудач – вслед за поломкой туалета и обнаружением утечки воздуха в секции "Звезда" вышла из строя кислородная система.
Больше о работе космонавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":
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