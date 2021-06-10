С истребителями-перехватчиками и противолодочными самолетами: РФ проводит крупные учения в Тихом океане

К учениям в дальней морской зоне привлекли и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"

К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей. Фото: Минобороны РФ

В центральной части Тихого океана Россия проводит крупные учения, к которым привлечено до 20 надводных боевых кораблей.

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Как сообщили в Минобороны РФ, привлечен к учениям также и флагман Тихоокеанского флота РФ ракетный крейсер "Варяг".

"Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России", – говорится в сообщении.

К учениям в дальней морской зоне привлечены также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и суда материально-технического обеспечения.

"В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника", – рассказали в Минобороны РФ.

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Также мы писали о том, что 6 июня в регионе Балтийского моря начались большие военные учения НАТО, участие в которых принимают около 4 тыс. военных.

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В Министерстве обороны РФ считают, что НАТО поставит Украине "современное вооружение" под прикрытием учений Sea Breeze.

Как сообщалось ранее, военнослужащие подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти в обстановке реального радиационного заражения местности.

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