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Шойгу впервые с марта выступил в Минобороны РФ с заявлением о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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19 апреля, 14:23
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Министр обороны России считает, что "освобождение "ЛДНР" идет по плану
Шойгу заявил, что что план по "освобождению" "ЛДНР" выполняется последовательно. Фото: коллаж "Сегодня"
Шойгу заявил, что что план по "освобождению" "ЛДНР" выполняется последовательно. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с марта прокомментировал войну в Украине. Как сообщает BBC, глава оборонного ведомства заявил, что план по якобы "освобождению" так называемых "ДНР" и "ЛНР" выполняется последовательно.

"Последовательно реализуется план по "освобождению" Донецкой и Луганской "народных республик", – сообщил Шойгу, выступая на коллегии Минобороны РФ,

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Он также добавил, что на оккупированных Россией территориях якобы налаживается "мирная жизнь". При этом Шойгу обвинил США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца", – сказал глава Минобороны России.

Напомним, последние три недели Шойгу практически не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Последний раз глава Минобороны РФ публично выступал 29 марта. Тогда он назвал главную цель так называемой "спецоперации" в Украине, добавив, что ее основные задачи в целом были выполнены.

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Как сообщал сайт "Сегодня", 26 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что у министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу – инфаркт. Именно поэтому он не появлялся на публике.

14 апреля российский бизнесмен Леонид Невзлин также заявил, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу случился инфаркт. Министр находился в реанимации и был подключен к приборам. По словам, Невзлина, инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

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