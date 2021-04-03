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Под предлогом нового фейка – спикер Госдумы РФ вздумал выгнать Украину из Совета Европы

3 апреля, 22:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вячеслав Володин хочет наказать Украину из-за очередного "распятого мальчика"

После опубликованных российскими и оккупационными пропагандистами фейков о якобы "наступлении украинской армии на Донецк" спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы.

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Об этом он написал в своем Telegram.

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Володин бездоказательно заявил, что в результате ракетного удара из военного беспилотника ВСУ "погиб пятилетний мальчик".

"Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", – заявил спикер Госдумы.

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При этом он упомянул, что о смерти ребенка не сообщило ни одно западное СМИ. Возможно, потому что доказательств ни обстрела, ни гибели ребенка пропагандисты так и не предоставили.

Не исключено, что это может быть спланированной акцией Кремля, который продолжает стягивать в приграничные с Украиной районы, а также в оккупированные Крым и регионы Донбасса военную технику. Вдобавок к этому предавший Украину крымский коллаборационист, а ныне депутат Госдумы РФ Андрей Козенко предложил ввести на Донбасс российские войска.

Однако в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его американский коллега Джо Байден заверил в том, что не оставит Украину один на один с агрессией Кремля.

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Россия Донбасс Украина Совет Европы война на Донбассе Вячеслав Володин
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