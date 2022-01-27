США удалось зацепить за живое россиян

Спикер Госдумы РФ возмутился возможными санкциями против Путина

Вячеслав Володин (в кругу) высказался о возможных санкциях против Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"

Санкции против президента России Владимира Путина граждане страны расценили бы как враждебный шаг США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового", — написал Володин.

Реклама

По его мнению, санкции против Путина хотят ввести за то, что он "не допустил развала страны, сделал Россию экономически независимой и суверенной, укрепил обороноспособность, заставил считаться с Россией". Также Володин считает, что режим Путина проводит политику в интересах граждан России.

Спикер Госдумы заявил, что "это не получится", и что действия США носят враждебный характер для России.

"В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации", — заявил Володин.

Реклама

Санкции против Путина и реакция Кремля

Президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина, если тот примет решение о вторжении в Украину.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин санкций не боится.

Реклама

"Они угрожают заморозить активы представителей российского руководства, банковские счета, недвижимость и так далее, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний... Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно запрещено открывать счета в иностранных банках", – сказал он.

По словам Пескова, Путин для получения зарплаты использует счет в банке "Россия", и там же хранятся его деньги.

Санкции против России