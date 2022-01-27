США вдалося зачепити за живе росіян

Спікер Держдуми РФ обурився через можливі санкції проти Путіна

Санкції проти президента Росії Володимира Путіна громадяни країни розцінили б як ворожий крок США, заявив речник Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі.

"Нарешті керівництво США відкрито сказало, чого досягає: Вашингтон хоче лояльного і керованого ним президента Росії. Методи досягнення цієї мети нам добре відомі: санкції, провокації, інформаційні атаки. Нічого нового", – написав Володін.

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На його думку, санкції проти Путіна хочуть запровадити за те, що він "не допустив розвалу країни, зробив Росію економічно незалежною та суверенною, зміцнив обороноздатність, змусив зважати на Росію". Також Володін вважає, що режим Путіна проводить політику на користь громадян Росії.

Спікер Держдуми заявив, що "це не вийде", і що дії США мають ворожий характер для Росії.

"У розумінні громадян нашої країни це санкції не проти Путіна, а проти вибору народу Російської Федерації" , – заявив Володін.

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Санкції проти Путіна та реакція Кремля

Президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, якщо той ухвалить рішення про вторгнення в Україну

У відповідь на це речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін санкцій не боїться.

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"Вони погрожують заморозити активи представників російського керівництва, банківські рахунки, нерухомість і так далі, але це, мабуть, пов'язано з тим, що вони не мають достатніх експертних знань... Річ у тім, що це за нашим законом для представників вищого керівництва та чиновників давно заборонено відкривати рахунки в іноземних банках", – сказав він.

За словами Пєскова, Путін для отримання зарплати використовує рахунок у банку "Росія", і там же зберігаються його гроші.

Санкції проти Росії