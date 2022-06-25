Суд в России признал свою армию нацистами

Россиянина осудили за плакат "Нет нацизму", который "дискредитирует" оккупантов

Россиянина осудили за одиночную акцию "нет нацизму". / Фото: Коллаж: Сегодня

Кировский районный суд российского города Омск на 30 тысяч оштрафовал активиста Романа Кинга за одиночный пикет. Мужчина держал в руках плакат "Нет нацизму".

Об этом пишет проект "Радио Свобода" "Сибирь.Реалии".

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Акция состоялась еще 11 апреля в Парке Победы. 21 апреля активиста задержала российская полиция, когда он выходил из дома. При этом ему заламывали руки, когда садили в машину, и отобрали телефон, чтобы он не смог связаться с адвокатом. В результате на Романа Кинга составили протокол за "дискредитацию вооруженных сил РФ".

"Похоже кировский суд, сам того не понимая, официально признал, что армия РФ – нацисты", – прокомментировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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В суде россиянин пытался доказать, что мирным образом выражал свое мнение о войне, о трагедиях мирных людей и якобы не имел цели дискредитировать использование российской армии. Он указал на то, что привлечение к ответственности за использование слов "Нет нацизму" "ни при каких обстоятельствах не может считаться адекватным". Вину в совершении правонарушения он не признал.

В то же время россиянин признался, что ожидал подобного решения суда, поскольку, как он сказал, исход административных дел в России предрешен заранее.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о массовых протестах во всем мире в День России.

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Кроме того, сообщалось, что в аэропорту Анталии россиянин пытался повеситься в знак протеста против войны РФ в Украине.