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Турция может принять у себя российские компании, которые пострадали из-за санкций

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 июня, 03:38
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В страну могут переехать более 40 российских компаний
В страну Эрдогана может переехать, в частности, европейский офис "Газпрома"/Фото: коллаж: "Сегодня"
В страну Эрдогана может переехать, в частности, европейский офис "Газпрома"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия и Турция в последние недели обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из стран Европейского Союза в Турцию.

Об этом сообщает Habertürk.

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По информации журналиста издания Четинера Четина, за последние 48 дней Россия и Турция активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС. Их могут переместить из Европы в Стамбул.

"По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле", — отмечает Четин.

Журналист добавил, что перед визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.

Санкции

В начале июня международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против россиян. В документе определены категории людей, в отношении которых должны быть введены ограничения в первую очередь.

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Продавив 6-й пакет санкций против России с нефтяным эмбарго Евросоюз начал работу над седьмым, поскольку международный преступник Владимир Путин не демонстрирует желание закончить войну в Украине и прекратить шантажировать мир продовольственным кризисом.

2 июня США опубликовали новый перечень граждан России, которые попали под санкции в связи с нападением их страны на Украину. В новом списке 17 фамилий граждан РФ, включая официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что ждет Россию из-за санкций и войны. Кроме того, мы писали, что ЕС тайком ослабил шестой пакет санкций против РФ

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Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

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