Тут гробы, тут лучники. В Бурятии устроили в детском спорткомплексе похоронный зал для военных

Дети тренируются за стенкой, в соседней части здания

В Украине погибло 102 жителя Бурятии. / Фото: Радио Свобода, Коллаж: Сегодня

Жители Бурятии жалуются на то, что главный спортивный комплекс Улан-Удэ уже "пропах мертвецами" из-за того, что там постоянно проходят церемонии прощания с погибшими в Украине военными.

Об этом пишет "Тайга.Инфо".

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Что происходит

На сегодня подтверждено, что в Украине погибло 102 жителя Бурятии. При этом с марта в Улан-Удэ прощания с военнослужащими проходят в спортивном комплексе "Лукодром", который построили в 2021 году, – это главный региональный центр по стрельбе из лука.

Как отмечается, на время похорон работа детских спортивных секций не прекращается.

"Дети тренируются за стенкой, в соседней части здания. Дверь в тренировочные помещения в нескольких метрах от той, из которой выносят гробы", – пишет издание.

Мать одного из учащихся заявила, что родителям не нравится, что спорткомплекс "превратился в похоронный зал":

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"Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут все пропахло мертвецами".

Украинский блогер и журналист Денис Казанский заявил, что гробы приходят почти ежедневно.

"Характерно, что за имперские амбиции сумасшедших дедов в Москве расплачиваются небольшие народы РФ, живущие за тысячи километров от Украины. За что умирают эти люди, которых сами русские презирают и высмеивают за азиатскую внешность? Безумие. Бурятам надо выходить на улицы и протестовать против нацистского режима в Москве, который гонит их на верную смерть, на бессмысленную войну", – написал он.

Напомним, родители российских захватчиков рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их мародерить по полной. Об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

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