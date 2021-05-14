Украину забыли? В России составили список "недружественных" стран

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Правительство России на государственном уровне утвердило список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении этой страны – в него вошли лишь США и Чехия.
Об этом говорится на распоряжении от 13 мая, опубликованном на портале правительственной информации.
Данный документ ограничивает дипломатические миссии таких стран в праве заключать договоры о работе с физлицами в России.
В частности, посольству Чехии разрешили нанимать в РФ 19 человек, а посольству США – вообще никого.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал включение лишь двух стран в такой список подтверждением того, что Москва готова к диалогу.
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Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать перечень "недружественных" государств в конце апреля этого года.
Напомним, что 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, среди прочего выслав из Вашингтона десять российских дипломатов. В ответ из РФ выслали десять американских дипломатов.
Чуть позже Чехия выслала 18 россиян, обвинив спецслужбы этой страны в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. А после ответной высылки 20 чешских сотрудников Прага объявила о дальнейшем сокращении дипмиссий — до 32 человек.