Українська
$ 27,68
32,98
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Москве загорелся Измайловский Кремль: видео пожара

20 марта, 15:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Возгорание началось на первом этаже здания

В Москве загорелся Измайловский Кремль. Огонь охватил старинные деревянные конструкции.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что общая площадь пожара составила всего 20 метров. Возгорание зафиксировано на первом этаже одного из деревянных зданий.

Сейчас огонь уже почти потушен, на месте работают спасатели.

В тренде
"Прилетело" от Трампа: в интернете подшучивают над падением Байдена на трапе (видео)
Видео: Telegram-канал Baza

Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово.

Реклама

Напомним, ранее в российском городе Рязань произошел мощный пожар в торгово-развлекательном центре.

Кроме того, мы сообщали, что пятеро детей, их мать и бабушка сгорели в городе Ельня Смоленской области России.Загорелся частный деревянный дом. Спастись удалось только отцу – его госпитализировали с ожогами. Старшему ребенку было 11 лет. Младшим, близнецам – всего год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
Нельзя отдельно встречаться с Путиным: Яценюк дал Зеленскому совет
Нельзя отдельно встречаться с Путиным: Яценюк дал Зеленскому советВласть
Мариуполь и Одесса
Мариуполь и Одесса "хотят в Россию". Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявлениеРоссия
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал посла
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал послаСША
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"Власть
Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООН
Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООНРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять