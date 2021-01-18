В решении суда по Навальному нет ссылок на закон (фото)

В решении по оппозиционеру Алексею Навальному, которое принял 18 января суд подмосковных Химок, нет ни одной ссылки на закон в обосновании, а упомянутые в финальной части статьи закона не применимы в данной ситуации.

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На это обратил внимание в Facebook российский юрист, нынешний директор созданного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов.

"Упомянуты статьи закона только в финальной части, но эти статьи не относятся к условно осужденным. Все эти статьи находятся в открытом доступе и каждый может убедиться, что в них нет права ни заключать условно осужденного под стражу (как просила полиция), ни продлять срок задержания, как это сделал суд", – написал Жданов.

Так, по его словам, одна из упомянутых судом статей вообще не относится к условно осужденным лицам, она регулирует ответственность осужденных к исправительным работам.

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"Сегодняшним судом в здании УВД судебную систему сломали окончательно", – уверен юрист.

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Напомним, в понедельник суд, который проходил в здании полиции города Химки в России, решил арестовать на 30 суток, до 15 февраля, российского оппозиционера Алексея Навального.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Берлина. Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили его в розыск.

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