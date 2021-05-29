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В России Путин и Лукашенко проводят "рабочее купание"

29 мая, 16:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

Встреча проходит в неформальной обстановке и неизвестно о чем общаются президент России и непризнанный президент Беларуси

/ Фото: РБК

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые 28 мая встретились в Сочи, продолжают общение, но уже в неформальной обстановке.

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Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Сегодня в неформальной обстановке. "Рабочее купание" – термин от наших российских коллег", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 мая в Россию прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Главной темой, которую лидеры обсудили публично, предсказуемо стала принудительная посадка в Минске пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair.

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Ранее мы сообщали, что в первый же день встречи, 28 мая, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи, которые длились более пяти часов. Об итогах переговоров журналистам не сообщили, но известно, что Путин предложил Лукашенко искупаться.

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