В России разбился вертолет ФСБ

По предварительным данным, на борту было три человека

На Камчатке вертолёт Ка-27 не вышел на связь. Коллаж "Сегодня".

В России на Камчатке вертолет Ка-27 совершал учебный полёт и жестко приземлился в районе горы Острая.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Что произошло

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По предварительным данным, на борту было три человека. Выжил ли кто-то из них, неизвестно. Сейчас спасатели ищут вертолет, но основные поиски начнутся только утром, когда станет светло.

К сожалению, подобные крушения не редкость в последнее время