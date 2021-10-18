В России шестиклассник "по указанию Бога" стрелял в школе: чем все закончилось

Одноклассники стрелка рассказали, что, возможно, он пытался отомстить одной девочке

12-летний Дима Губаев взял у отца охотничий карабин "Сайга". Коллаж "Сегодня"

В России снова стрельба в школе. На этот раз в поселке Сарс Пермского края 12-летний ученик заявился в учебное заведение с охотничьим карабином и совершил два выстрела – никто не пострадал и стрелок уже обезврежен.

Об этом сообщает Интерфакс.

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В полицию поступило сообщение, что в школе совершено два выстрела. Как заявили в пресс-службе регионального МВД, стрелял ученик шестого класса.

"Учащийся 6-го класса в возрасте 12 лет пронес в школу в поселке Сарс охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова, сделал два выстрела в воздух. Никто не пострадал. Оружие он по предварительным данным взял у отца-охотника. Оно официально зарегистрировано и находится на учете", – сказал источник издания.

Школьника задержали. Огнестрельных ранений никто не получил. Стреляя в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями Бога".

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Также стало известно, что школьника обезвредил директор школы, в которой на момент инцидента находились 300 детей и 30 учителей.

"Школьник отказался от планов стрелять по людям и бросил оружие после личных переговоров с директором. Он же задержал подростка и передал правоохранителям. Дети, не дожидаясь официальной эвакуации, сами оперативно вышли из классов и покинули школу, отойдя на безопасное расстояние", – сказал источник.

Возможная причина "нападения" на школу

По одной из версий полиции, причиной такого поступка школьника могла стать травля со стороны учеников.

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Телеграм-канал Mash сообщает, чо задержанным оказался Дима Губаев и опубликовал его фото.

Малолетний стрелок. Фото: t.me/breakingmash

Одноклассники 12-летнего стрелка рассказали, что парень хорошо учился, общался с другими детьми и любил привлечь к себе внимание. А девочка Даша (на фото), которой парень якобы хотел отомстить, била его и других мальчиков.

Возможная причина стрельбы. Фото: t.me/breakingmash

Из-за стрельбы школьника пострадал один ребенок — осколками стекла повредило ногу: ему уже оказали помощь в больнице и отпустили.

Школьник попал в стекло, из-за чего порезался другой ребенок. Фото: t.me/breakingmash

Случаи стрельбы и нападений в российских школах и колледжах