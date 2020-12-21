После звонка Навального своему отравителю в Москве задержали юриста ФБК

Спустя несколько часов после публикации телефонного разговора российского оппозиционера Алексея Навального с одним из своих отравителей, в Москве задержали Любовь Соболь, которая является юристом "Фонда борьбы с коррупцией".
Об этом сообщили в пресс-службе ФБК.
21 декабря женщина была задержана сотрудниками полиции, когда снимала репортаж об отравителях Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок" в августе этого года.
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Соболь находилась возле дома военного химика Института криминалистики ФСБ Константина Кудрявцева (псевдоним "Соколов") в Москве, откуда вела прямую трансляцию. На опубликованном сегодня видео Кудрявцев лично сознался, что участвовал в удалении следов "Новичка" с нижнего белья Навального.
Внезапно двор его дома заполнили полицейские и ОМОН, а мобильный оператор отключил Соболь и домашний интернет, и телефон. Сама она при этом заперлась в автомобиле.
Некоторое время Любовь Соболь отказывалась выйти по требованию правоохранителей, но позже сдалась, после чего ее заместили в автозак.
В полиции утверждают, что отреагировали на жалобу из квартиры, в которой живет Кудрявцев.
После задержания Соболь продолжала вести стрим, который закончился только когда ее вытолкнули из автозака для составления протокола об административном нарушении.
Напомним, что на прошлой неделе The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel опубликовали совместное журналистское расследование, назвав имена восьми сотрудников ФСБ, которые участвовали в покушении на Алексея Навального.
После этого, американские журналисты сумели обнаружить место жительства одного из них и сняли его на видео.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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