После звонка Навального своему отравителю в Москве задержали юриста ФБК

Спустя несколько часов после публикации телефонного разговора российского оппозиционера Алексея Навального с одним из своих отравителей, в Москве задержали Любовь Соболь, которая является юристом "Фонда борьбы с коррупцией".

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Об этом сообщили в пресс-службе ФБК.

21 декабря женщина была задержана сотрудниками полиции, когда снимала репортаж об отравителях Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок" в августе этого года.

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Соболь находилась возле дома военного химика Института криминалистики ФСБ Константина Кудрявцева (псевдоним "Соколов") в Москве, откуда вела прямую трансляцию. На опубликованном сегодня видео Кудрявцев лично сознался, что участвовал в удалении следов "Новичка" с нижнего белья Навального.

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Внезапно двор его дома заполнили полицейские и ОМОН, а мобильный оператор отключил Соболь и домашний интернет, и телефон. Сама она при этом заперлась в автомобиле.

Некоторое время Любовь Соболь отказывалась выйти по требованию правоохранителей, но позже сдалась, после чего ее заместили в автозак.

В полиции утверждают, что отреагировали на жалобу из квартиры, в которой живет Кудрявцев.

После задержания Соболь продолжала вести стрим, который закончился только когда ее вытолкнули из автозака для составления протокола об административном нарушении.

Видео: Фонд борьбы с коррупцией

Напомним, что на прошлой неделе The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel опубликовали совместное журналистское расследование, назвав имена восьми сотрудников ФСБ, которые участвовали в покушении на Алексея Навального.

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После этого, американские журналисты сумели обнаружить место жительства одного из них и сняли его на видео.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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