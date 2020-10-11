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В российской части МКС сломался туалет

11 октября, 04:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Космонавты ожидают инструкций от разработчиков

На Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", в котором ранее произошла утечка воздуха, сломался туалет.

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Об этом сообщает Lenta.

Специалисты Центра управления полетами Роскосмоса посоветовали космонавтам "пока оставить все как есть" и пользоваться туалетом на американском сегменте, пока не поступят инструкции от разработчиков санитарного устройства.

Сообщаетс, что сейчас на МКС есть туалеты российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility, еще один американский туалет планируют установить в Tranquility позже.

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В данный момент на МКС находятся два российских и один американский астронавт.

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Напомним, на Международной космической станции продолжаются безуспешные попытки устранить утечку воздуха в отсеке российского модуля "Звезда". В последний раз по совету Центра управления полетами, космонавты заклеили отсек по периметру скотчем, но безрезультатно.

Мы также сообщали, что американская корпорация SpaceX отложила отправку следующей капсулы Crew Dragon с астронавтами на борту на МКС из-за возможных неисправностей двигателя ракеты-носителя Falcon 9.

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туалеты МКС космическая станция
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