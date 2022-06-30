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Вместо Украины Литва? Откуда и куда Беларусь готовит нападение

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Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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30 июня, 06:49
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Путин руками Лукашенко может создавать видимость угрозы Украине, отвлекая внимание Запада
Под угрозой вторжения оказался Вильнюс. Фото: коллаж "Сегодня"
Под угрозой вторжения оказался Вильнюс. Фото: коллаж "Сегодня"

Усиленная военная активность в Беларуси настораживает украинские власти и заставляет наших пограничников готовиться к обороне. В самой же Республике утверждают, что не планируют вторгаться в Украину. Вполне вероятно, что так и есть. Путин руками Лукашенко может создавать видимость угрозы Украине, отвлекая внимание Запада, при этом планируя напасть на другую страну. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто может находиться под прицелом России и куда Беларусь готовит нападение.

Учения и формирование войск

О том, что со стороны Беларуси готовится вторжение в Украину сообщали чиновники, военные и СМИ на протяжении всех четырех месяцев войны. К началу июня ситуация стала максимально напряженной после того, как в Беларуси, вдоль границы с Украиной, разместились вооруженные силы РФ с ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации. Активизировались также и войска самой Республики. К границе с Украиной прибыли колонны военной техники, а Министерство обороны Беларуси организовало закупку 20 000 солдатских жетонов.

С 22 июня в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, начались якобы плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами. Напомним, что учения часто непосредственно предваряют начало военных действий. Россия атаковала Украину сразу после своих военных "учений".

Кроме того, в Жлобинском районе с 28 июня начались военные сборы в территориальные войска для "организации охраны и обороны объектов территориальной обороны, выполнения мер военного положения, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами".

Территориальных войск в Белорусской армии ранее не было. По словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, мысль о создании территориальных войск появилась еще до войны, в связи с давлением со стороны НАТО в Польше, Литве и Латвии. Как и военные сборы, формирование новой группировки войск может указывать, что Беларусь готовится принять участие в войне с Украиной.

Военные сборы и формирования новой группировки войск и ополчения может указывать на то, что Беларусь готовится принять участие в войне с Украиной
Военные сборы и формирования новой группировки войск и ополчения может указывать на то, что Беларусь готовится принять участие в войне с Украиной / Фото: БЕЛТА

Беларусь может начать наступление на двух направлениях

Экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью для РБК-Украина допустил, что войска Лукашенко могут самостоятельно начать наступление на двух направлениях.

"Непосредственно на волынском и ровенском направлении они это могут делать самостоятельно за счет тех подразделений и частей, которые у них есть", – сказал он.

Сергей Кривонос: "Войска Лукашенко могут начать наступление на двух направлениях"
Сергей Кривонос: "Войска Лукашенко могут начать наступление на двух направлениях" / Фото: Wikipedia

По данным украинской разведки, Беларусь держит в приграничных Брестской и Гомельской областях до семи батальонов – это от трех с половиной до четырех тысяч солдат.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что такого количества военных не достаточно для эффективного вторжения в Украину. В то же время он отметил, что численность белорусской армии – около 60 000 солдат и власти хотят увеличить армию еще на 20 000 человек

"В Минобороны не исключают, что россияне также смогут быстро перебросить в Беларусь дополнительные резервы и подготовить наступление", – сказал Данилов.

Алексей Данилов: "Россияне смогут быстро перебросить в Беларусь дополнительные резервы и подготовить наступление". Фото: Facebook
Алексей Данилов: "Россияне смогут быстро перебросить в Беларусь дополнительные резервы и подготовить наступление". Фото: Facebook

А если под прицелом не Украина

Но что, если угроза Украине со стороны Беларуси создается искусственно, для отвлечения внимания, в первую очередь, Запада? Пока все мировое сообщество следит за событиями на украинской границе, враг может нанести удар по другому направлению.

Учитывая недавние угрозысекретаря Совбеза РФ Сергея Патрушева литовскому народу и неоднозначные заявления других топ-чиновников Кремля о жестких ответных мерах после того, как Литва остановила транзит российских грузов в Калиниград, под угрозой оказался Вильнюс. А после того, как РФ внезапно начала проводить военные учения в Калининградской области, во время которых имитировала ракетные удары по соседней с Литвой Эстонии, в воздухе прибалтийской страны запахло реальной войной.

Николай Патрушев пригрозил Литве ответными мерами. Фото: коллаж "Сегодня"
Николай Патрушев пригрозил Литве ответными мерами. Фото: коллаж "Сегодня"

24 июня президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Politico заявил, что НАТО необходимо создать более "заметное" присутствие в Балтии, чтобы противостоять угрозе, исходящей от России с территории Беларуси.

По его словам, военная активность в соседней Беларуси делает Литву более уязвимой для быстрой российской атаки и требует изменения механизмов безопасности в регионе.

"Новая реальность не оставляет нам времени для реакции, потому что российские войска могут быть легко развернуты очень близко к нашей границе, и времени на подкрепление не будет", – заявил президент Литвы.

Гитанас Науседа: "Военная активность в Беларуси делает Литву более уязвимой для быстрой российской атаки". Фото: ehomd.info
Гитанас Науседа: "Военная активность в Беларуси делает Литву более уязвимой для быстрой российской атаки". Фото: ehomd.info

После Украины российские хакеры атаковали Литву

Усилили напряжение и массовые кибератаки, которым 27 июня подверглись литовские госучреждения и компании.

"Литва подверглась интенсивной кибератаке, которая, вероятно, исходит из России", – заявил ВРИО директора Национального центра кибербезопасности Йонас Скардинскас.

В Минобороны Литвы отметили, что с наиболее сильными DDoS-атаками удалось справиться, и услуги защищенной Национальной сети передачи данных были восстановлены. Напомним, что накануне вторжения России в Украину украинские государственные и финансовые учреждения также подвергались массовым атакам хакеров из РФ.

НАТО усиливает оборону без спешки

Официальные лица стран Балтии запросили у НАТО больше войск, оружия и средств противовоздушной обороны. Германия, которая уже возглавляет боевую группу НАТО в Литве, объявила, что увеличит свой вклад в оборону страны, однако направлять дополнительные войска с Литву не спешит. Подразделения будут базироваться в ФРГ, а в случае вторжения отправятся в страну.

По словам Науседы, самое важное сейчас для Балтии в целом и Литвы в частности – это "получить очень четкие заверения" от союзников о "более заметном передовом присутствии в Балтии".

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти войска были на постоянной основе", – подчеркнул литовский лидер.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка готова поддержать Литву в случае военной агрессии России, подчеркнув, что Штаты придерживаются пятой статьи Североатлантического альянса, где речь идет о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Однако именно сейчас, когда контингент НАТО в Литве довольно ограниченный, а чиновники Альянса думают, как его усилить, и, в принципе, не верят, в скоропостижную атаку России, Москва и может нанести внезапный удар. Ведь внезапность является одним из ключевых элементов военной тактики, позволяющим достигнуть успеха при ограниченных ресурсах и серьезных рисках ответных действий.

Нед Прайс: "Нападение на одного члена НАТО является нападением на всех". Фото: Госдеп США
Нед Прайс: "Нападение на одного члена НАТО является нападением на всех". Фото: Госдеп США

Что говорит о возможном нападении на Литву

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок отмечает, что среди способов достижения внезапности можно отметить именно то, что сейчас происходит на белорусской границе:

  1. повышение готовности своих войск и снижение готовности противника;
  2. создание своих намерений максимально неопределенными для противника.

"Для быстрого создания в Беларуси ударной группировки достаточно перебросить дополнительные войска, что Россия может сделать в кратчайшие сроки. Готовность НАТО, как противника России, в данное время уже снижена за счет информационных операций, в первую очередь, дезинформации о вероятном вторжении в Украину и связанными с этим мерами успокоения", – пишет Лебедок в своем Telegram-канале.

Эксперт отмечает, что неопределенность у противника значительно повышает шансы "пропустить" неожиданный удар. Дополнительным фактором распыления внимания могут стать и заявления ряда политиков и политологов о том, что Лукашенко не желает помогать Путину и ввязываться в военные конфликты. Однако, учитывая политическую и экономическую зависимость самопровозглашенного президента Беларуси от хозяина Кремля, это может быть умышленной дезинформацией, распространив которую Путин и Лукашенко выжидают удачный момент для атаки.

Егор Лебедок: "Неопределенность НАТО значительно повышает шансы "пропустить" неожиданный удар России". Фото: Facebook
Егор Лебедок: "Неопределенность НАТО значительно повышает шансы "пропустить" неожиданный удар России". Фото: Facebook

Что будет после вторжения

Как отмечает Лебедок, после внезапного удара НАТО придется освобождать города, в которых будут российские войска и европейское гражданское население. Что сделать без убийства гражданских будет крайне сложно.

"Угроза убийства гражданского населения будет серьезным тормозящим фактором к военным действиям и подталкивающим к переговорам, которые в конечном итоге могут сделать тему Прибалтики просто формальной до лучших времен, по примеру Крыма", – объяснил эксперт.

Последствия для Кремля могут стать фатальными

В то же время военный эксперт Олег Жданов уверен, что если Россия нападет на Литву, последствия для Кремля станут фатальными.

"НАТО сразу включится в войну. Первыми в бой вступят немцы, так как в Литве стоит танковый батальон ФРГ. И в ближайшее время его могут увеличить до размера бригады", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт также отметил, что в соседней Эстонии вдоль границы размещен батальон солдат США.

"А в Латвии – авиационное крыло НАТО. Если самолеты поднимутся в воздух, то накроют всю Россию до Москвы. Путин это понимает, он же не самоубийца. Поэтому он не начнет войну с Литвой", – уверен Жданов.

Олег Жданов: "Самолеты НАТО накроют всю Россию до Москвы". Фото: коллаж "Сегодня"
Олег Жданов: "Самолеты НАТО накроют всю Россию до Москвы". Фото: коллаж "Сегодня"

Куда же нападет Беларусь и что будет с Литвой

Политолог Вадим Карасев также считает нападение России на Литву маловероятным.

"Это прямое военное столкновение с НАТО, которое может привести к мировой и ядерной войне, чего пытаются избежать и Россия и Альянс", – объясняет "Сегодня" эксперт.

Политолог отмечает, что, если бы угроза была реальной, об этом бы уже сообщали западные разведки.

"Иностранные спецслужбы предупреждали о вторжении России в Украину. И оно произошло. Если бы Россия и Беларусь готовили нападение на Литву, Запад бы уже активно готовился к обороне. Пока укрепление восточного фланга идет без спешки", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Если бы угроза была реальной, об этом бы уже сообщали западные разведки". Фото: Facebook
Вадим Карасев: "Если бы угроза была реальной, об этом бы уже сообщали западные разведки". Фото: Facebook

По мнению эксперта, за демонстративной военной активностью в Беларуси стоит желание России оттянуть часть украинских войск на данное направление, чтобы не иметь возможности усилить подразделения ВСУ на Донбассе.

"Литва на фоне скандала с Калининградским транзитом пытается привлечь к себе внимание, чтобы во время укрепления восточного фланга Европы получить больше помощи и стать более важным игроком НАТО. Расчет Литвы тут геополитический", – подытожил Карасев.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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