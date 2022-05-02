Вторжение в Украину превратило Россию в мирового изгоя. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Вторжение в Украину, названное «специальной военной операцией», превратило Россию в изгоя. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают визит в Киевспикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, нефтяное эмбарго против России и присоединение Индии к давлению на РФ.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Индию могут присоединить к G-7 для давления на Россию

Информагентство Bloomberg сообщает, что Германия предлагает присоединить Индию к G-7, чтобы усилить давление на Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди в качестве специального гостя на саммит G-7 в следующем месяце в рамках усилий по созданию более широкого международного союза против России.

Первая леди США встретится с украинскими беженцами

Американская газета The Washington Post пишет, что супруга президента США Джилл Байден встретится с украинскими беженцами в День матери в Словакии. Визит первой леди с 5 по 9 мая также включает встречи с членами правительства, сотрудниками посольства США и работниками гуманитарной помощи, которые помогают учить украинских детей-переселенцев и поддерживать их и их семьи во время кризиса.

Германия поддерживает нефтяное эмбарго против России

Британская газета Financial Times информирует, что Германия поддерживает поэтапный запрет российской нефти. ЕС, вероятно, примет решение об отказе от российской нефти до конца года. Нефтяного эмбарго, в частности, требуют украинские энергокомпании – ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго". Для этого они создали проект #StopBloodyEnergy.

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США будут помогать Украине до окончательной победы над Россией

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси сообщает, что США будут помогать Украине до окончательной победы в войне против России. Спикер Палаты представителей и группа американских законодателей посетили президента Украины – это стало вторым официальным визитом американских чиновников в Киев с момента российского вторжения.

Долги РФ по международным облигациям составляют $40 миллиардов

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Россия, вероятно, избежала собственного дефолта, поскольку объявила, что совершила несколько просроченных платежей в долларах по своим облигациям, сместив фокус рынка на будущие платежи. Долги России по международным облигациям составляют 40 миллиардов долларов. Вторжение в Украину, названное "специальной военной операцией", превратило Россию в изгоя, в том числе на финансовых рынках, и запутало ее способность выплачивать долги.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, только вывод всех российских солдат из Украины может стать предпосылкой для снятия санкций против РФ.

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Также мы рассказывали о том, как Россия пытается использовать третьи страны для обхода западных санкций.