Взрывы раздались в 80 км от Москвы: что случилось

На территории России продолжается непонятно что

В поселке Барсово произошел пожар. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока на территории Украины продолжается "специальная военная операция", на территории России продолжают гореть склады с боеприпасами.

Об этом написал у себя в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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Детали

По его словам, 22 июня в поселке Барсово (Владимирская область) произошел пожар арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывных материалов (в/ч 55443) главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ.

"В ходе пожара произошла детонация боеприпасов, что привело к уничтожению более 400 противотанковых ракетных комплексов 9М113 (9М113К) "Конкурс" и снарядов к ним, а также к смерти более 3 военнослужащих ВС РФ", – рассказал журналист.

Отмечается, что взрывы боеприпасов произошли в 80 км от Москвы.

Ранее в Ростовской области после "хлопка" загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.