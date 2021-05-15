Українська
$ 27,63
33,37
  1. Мировые новости
  2. Россия

Жириновский устроил нелепые танцы под coco jambo: видео позора

15 мая, 10:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Скандальный политик рассказал о первом своем свидании, как раздевал девушку, и рассмешил историей с брачной ночью

Жириновский зажигает на передаче у Урганта. Коллаж "Сегодня"

Жириновский зажигает на передаче у Урганта. Коллаж "Сегодня"

Одиозный российский политик Владимир Жириновский устроил зажигательные танцы на передаче у Ивана Урганта. Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Telegram.

Реклама

Политик решил эффектно явиться на передачу и после своего появления "зажег" перед зрителями и Ургантом, устроив смешные танцы.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Дальше Жириновский решил рассказать историю из своей интимной жизни в молодости. Как-то у его подруги родители ушли гулять и они остались сами в квартире, папа у нее был КГБшником.

"Мы одни и я стал ее раздевать. Но я наивный, чистый, ничего больше не было. Полежал … Я (раздеться) не успел, потому что родители могу вернуться. Она то быстро оденется, халатик там, а мне что? … Слышу – родители поднимаются. Я выбегаю и цепочку с замка снимаю. Вот такое мое первое свидание … А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни", – рассказал он.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Еще одна психологическая травма у него случилась из-за первой брачной ночи.

В тренде
Хакерская группировка, атаковавшая трубопровод в США, закрылась
В тренде
Вторые после США. На Марсе приземлился космический корабль Китая: видео
Китайский космический корабль Tianwen-1 приземлился на Красную планету. Скриншот
В тренде
Ссора из-за перемирия, рекордные обстрелы и новый участник конфликта – что происходит в Израиле
Коллаж
Реклама

"Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?", – добавил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад в Москве политик избил сына Жириновского.

Также мы писали, как Жириновский предложил лимит веса для россиян из-за того, что они много кушают.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Стрельба в школе Казани. Появились имена и фото убитых школьников и учителей (обновлено)
Стрельба в школе Казани. Появились имена и фото убитых школьников и учителей (обновлено)Россия
Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина
Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему
Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему "совку" питьРоссия
В России ученик открыл стрельбу в школе: погибли дети (фото, видео)
В России ученик открыл стрельбу в школе: погибли дети (фото, видео)Россия
Экс-директор больницы, в которой лечили Навального, нашелся сам после трех дней поисков (обновлено)
Экс-директор больницы, в которой лечили Навального, нашелся сам после трех дней поисков (обновлено)Россия
"Это зачистка, будем реагировать": Путин впервые отреагировал на дело против МедведчукаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять