Жириновский устроил нелепые танцы под coco jambo: видео позора

Скандальный политик рассказал о первом своем свидании, как раздевал девушку, и рассмешил историей с брачной ночью

Жириновский зажигает на передаче у Урганта. Коллаж "Сегодня"

Одиозный российский политик Владимир Жириновский устроил зажигательные танцы на передаче у Ивана Урганта. Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Telegram.

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Политик решил эффектно явиться на передачу и после своего появления "зажег" перед зрителями и Ургантом, устроив смешные танцы.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Дальше Жириновский решил рассказать историю из своей интимной жизни в молодости. Как-то у его подруги родители ушли гулять и они остались сами в квартире, папа у нее был КГБшником.

"Мы одни и я стал ее раздевать. Но я наивный, чистый, ничего больше не было. Полежал … Я (раздеться) не успел, потому что родители могу вернуться. Она то быстро оденется, халатик там, а мне что? … Слышу – родители поднимаются. Я выбегаю и цепочку с замка снимаю. Вот такое мое первое свидание … А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни", – рассказал он.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Еще одна психологическая травма у него случилась из-за первой брачной ночи.

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"Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?", – добавил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад в Москве политик избил сына Жириновского.

Также мы писали, как Жириновский предложил лимит веса для россиян из-за того, что они много кушают.