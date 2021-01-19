А что Трамп? 45-й президент США проводит последние часы у власти

В последний день Трамп проведет прощальную церемонию

Срок каденции президента США Дональда Трампа уже на исходе. Семья пока еще главы страны уже готовится покинуть Белый дом, ведь завтра, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена.

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"Сегодня" собрали информацию о том, как Трамп проводит последние часы в президентском кресле.

Отмена части "коронавирусных" ограничений

Дональд Трамп отменил ограничение на въези в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, которые ввели из-за коронавируса.

Исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 26 января.

Прощальное сообщение первой леди

Первая леди США Мелания Трамп произнесла свою прощальную речь из Белого дома. Она говорила о любви, ценностях и пандемии коронавируса.

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"Последние четыре года были незабываемыми. Завершая свое пребывание в Белом доме, мы с Дональдом вспоминаем всех людей, их невероятные истории любви, патриотизма и решимости", – сказала Мелания.

Стоит отметить, что супруга Трампа не упомянула в речи мужа.

Последний день. Церемония и оружейный салют

В последний день на посту президента Трамп проведет свою последнюю, прощальную, церемонию. С самого утра он отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд, планируется салют из 21 орудия. Начало мероприятия запланировано на 8:00 (15:00 по киевскому времени).

Также Дональд Трамп хочет собрать митинг своих сторонников.

Будет ли Трамп на инаугурации?

На инаугурации Джо Байдена, которая начнется в 12:00 по местному времени, Трамп присутствовать не будет. Он вообще не планирует с ним видеться в этот день.

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При этом СМИ сообщают, что передача Байдену "ядерного чемоданчика" с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия состоится в любом случае.

Тем временем известный американский еженедельник The New Yorker уже успел оригинально попрощаться с Трампом. На обложке свежего номера изобразили белоголового орлана (символ США), который несет в когтях недовольного Трампа. Указанная дата – 25 января 2021 года.

Карикатура на Трампа. Фото: instagram.com/newyorkermag

Слушайте главные новости вторника в подкасте "Что сегодня?" от 19 января.

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Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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