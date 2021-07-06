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У Путина снова истерика из-за Байдена – грозят "ответами"

6 июля 2021 9:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещает "жесткий ответ" Вашингтону из-за отведенных России полгода на исправление

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

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Речь идет о том, что на брифинге 16 июня в Женеве после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден заявил, что подлинный результат их встречи покажут ближайшие полгода, не уточнив, что станет маркером.

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Лавров отметил, что на переговорах все было корректно и в деловом ключе, но потом якобы американские чиновники, включая участников женевской встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации".

"Все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению. Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал", – сказал глава МИД РФ.

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Лавров все же считает, что стороны продемонстрировали "желание понять друг друга".

Ранее мы сообщали, что, по словам Джо Байдена, российский лидер Владимир Путин не стремится к новой холодной войне.

Читайте подробнее в нашем материале об итогах встречи Байдена с Путиным.

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