Новой Холодной войны не будет – Байден

Президент США Джо Байден не считает, что его российский коллега Владимир Путин думает о Холодной войне

Байден ответил на вопрос о новой Холодной войне. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой Холодной войне с США.

Реклама

Об этом он заявил по итогам встречи с российским президентом.

"Последнее, чего сейчас Путин хочет – это Холодная война... Но это не значит, что он перестанет бряцать оружием, не перестанет говорить об окружении врагами и то, что США хотят захватить Россию", – сказал Байден.

Читайте также: США не против России. Байден о встрече с Путиным

Кроме того, президент США пристыдил РФ за нарушение международных норм и невыполнение своих обязательств.

Реклама

Байден подчеркнул, что США будут отвечать, когда это будет необходимо.

Ранее мы сообщали, что Байден и Путин не пригласили друг друга в гости.

Также напомним, Кремль опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что США и РФ запустят диалог о стратегической стабильности.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности