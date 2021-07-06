У Путіна знову істерика через Байдена – загрожують "відповідями"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обіцяє "жорстку відповідь" Вашингтону через відведені Росії півроку на виправлення

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін 16 червня зустрілися в Женеві. Фото: колаж "Сьогодні"

Москва має намір жорстко відповідати на можливі недружні дії з боку Вашингтона.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Rakyat Merdeka.

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Йдеться про те, що на брифінгу 16 червня в Женеві після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним його американський колега Джо Байден заявив, що справжній результат їхньої зустрічі покажуть найближчі півроку, не уточнивши, що стане маркером.

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Лавров зазначив, що на переговорах все було коректно і в діловому ключі, але потім нібито американські чиновники, включаючи учасників женевської зустрічі, "з подвоєною силою взялися за колишні" нотації".

"Всі ці "попередження" стали супроводжуватися погрозами: якщо Росія "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй в Женеві "правила гри", то буде схильна до нового тиску. Спроби вести з нами діалог з позиції сили з самого початку приречені на провал", – сказав глава МЗС РФ.

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Лавров все ж вважає, що сторони продемонстрували "бажання зрозуміти друг одного".

Раніше ми повідомляли, що, за словами Джо Байдена, російський лідер Володимир Путін не прагне до нової холодної війни.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про підсумки зустрічі Байдена з Путіним.