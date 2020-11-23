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Байден выбрал Тони Блинкена госсекретарем США: кто это такой

23 ноября, 19:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Избранный президент готов доверить внешнюю политику ветерану-дипломату

Вслед за объявлением имени нового главы аппарата Белого дома, которым станет Рон Кляйн, избранный президент Джо Байден определился с кандидатурами еще на несколько высокопоставленных мест в своей администрации.

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Об этом говорится на сайте переходной команды Байдена.

В частности, государственным секретарем США и, соответственно, главой американской дипломатии станет один из фаворитов на эту должность – давний союзник Байдена и 58-летний дипломат со стажем Тони Блинкен.

Джо Байден, Тони Блинкен, Сьюзан Райс и Джон Керри. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Джо Байден, Тони Блинкен, Сьюзан Райс и Джон Керри. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Он является выходцем еще из администрации Билла Клинтона, где работал специальным помощником 42-го президента по делам Европы и Канады и был старшим директором Совета по нацбезопасности. Позже занимал место в Сенате США, а в 2009-2013 годах был советником на тот момент вице-президента Байдена по национальной безопасности

Со временем Блинкен дослужился до должности заместителя помощника президента по вопросам нацбезопасности и даже замгоссекретаря.

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Своим назначением будущий президент дает четкий сигнал, что внешняя политика будет приоритетом его президентства, а также его желание видеть на этой должности человека, который будет предугадывать его мысли по широкому кругу вопросов по национальной безопасности, пишет USA Today.

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Кроме того, Линда Томас-Гринфилд, которая при Байдене занимала должность помощника госсекретаря по делам Африки, назначена постоянным представителем США при ООН. Она станет второй темнокожей женщиной на этой должности после Сьюзан Райс.

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А экс-советник госсекретаря США по внешней политике Джейк Салливан назначен советником президента по нацбезопасности.

Напомним, на прошлой неделе Джо Байден назвал имена других членов будущей администрации: директора по политическим вопросам в аппарате первой леди, секретаря Белого дома по протокольным вопросам и директора администрации Белого дома по кадровым вопросам.

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США госсекретарь Госдепартамент США Джо Байден Тони Блинкен
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