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Байден назвал первоочередные задачи своей администрации

15 декабря, 04:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В первую очередь администрация Байдена займется тремя вопросами

Избранный президент США Джо Байден, победу которого подтвердили члены Коллегии выборщиков, рассказал о своих первоочередных задачах на посту.

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Во время своего выступления Байден назвал неотложными задачами своей администрации борьбу с пандемией, вакцинацию населения и восстановление национальной экономики.

"Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде", – сказал Байден.

К слову, Джо Байден уже представил новых членов своей администрации.

В то же время Дональд Трамп не признал поражение после голосования 3 ноября и начал подавать иски в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

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