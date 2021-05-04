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Байден определился с датой встречи с Путиным (видео)

4 мая, 22:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США вначале не понял, о ком его спрашивают журналисты, но потом уточнил, когда может произойти встреча с главой Кремля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что рассчитывает, что его вcтреча с президентом РоссииВладимиром Путиным все-таки состоится в июне.

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Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, может ли встреча состояться в следующем месяцее.

Следует отметить, что президент США не сразу понял, о встрече с кем именно его спрашивают и переспросил.

"С кем?.. Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет", – сказал Байден.

Напомним, 14 апреля Байден предложил Путину встретиться в третьей стране. С предложением принять переговоры президентов уже выступили ряд европейских стран.

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В конце апреля в России заявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, но проведение встречи зависит от многих факторов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что среди вопросов, которые будут обсуждать на саммите США – Россия президенты двух стран Джо Байден и Владимир Путин, могут быть ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и присутствие российских войск на границе с Украиной.

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